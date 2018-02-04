محافظة الجيزة: قطع المياه عن أبوالنمرس لمدة 24 ساعة

وكالات: أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن مركز ومدينة أبوالنمرس، وأنها ستكون ضعيفة في بعض مناطق مدينة الحوامدية لمدة 24 ساعة، تبدأ 12 مساء غد الاثنين وحتى الساعة 12 مساء الثلاثاء؛ نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بتغيير…

وكالات:

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن مركز ومدينة أبوالنمرس، وأنها ستكون ضعيفة في بعض مناطق مدينة الحوامدية لمدة 24 ساعة، تبدأ 12 مساء غد الاثنين وحتى الساعة 12 مساء الثلاثاء؛ نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بتغيير وصلة خط الطرد الرئيسي (قطر 1200مم) داخل محطة مياه أبوالنمرس وتطهير الخزانات الأرضية وتعقيمها.





وكلف محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، اليوم، شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء مراكز ومدن أبوالنمرس والحوامدية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والدفع بسيارات مياه للمناطق المتأثرة لسد احتياجات المواطنين.

وأهابت المحافظة بالمواطنين والمستشفيات وأقسام الشرطة وأصحاب المخابز ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125) بالشركة لتلقي شكاوى المواطنين في هذا الشأن، بالإضافة إلى الخط الساخن للمحافظة (114).