محافظة الجيزة: غلق مؤقت لمحور صفط اللبن بالاتجاه القادم من جامعة القاهرة صباح الخميس

أعلنت محافظة الجيزة أنه في أطار تنفيذ أعمال مشروع مترو الأنفاق – الخط الثالث – المرحلة الثالثة وترکیب کمره معدنية كمرحلة أولى أعلى كوبرى ثروت – خط السكة الحديد بالاتجاه القادم من جامعة القاهرة اتجاه الطريق الدائري .

وقالت إنه يستلزم إجراء غلق كلى لمحور صفط اللبن أمام حركة المرور بالموقع المشار إليه فقط لمدة ۲۰ دقيقة فقط وذلك صباح يوم الخميس على أن تكون الأعمال فقط ابتداء من الساعة ٣ و ٣٠ دقيقة صباحاً حتى الساعة ٣ و ٥٠ دقيقة صباحاً فقط.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتجهيز التحويلة المرورية المؤقتة الآتيه : حركة المركبات القادمة من جامعة القاهرة وترغب في السير إتجاه الطريق الدائري تقوم بالسير يمينا إتجاه شارع أحمد الزيات حتى شارع التحرير ثم الدوران والعودة إتجاه شارع السودان ثم الدخول يساراً والصعود مطلع صفط اللبن إتجاه الطريق الدائري .

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين .

كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لمتابعة الحالة المرورية أثناء فترة الغلق والعمل على تحقيق السيولة المرورية اللازمه بالتحويلة المرورية.