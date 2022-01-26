نقل وملاحة

محافظة الجيزة: غلق كلي لشارع ربيع الجيزي في الاتجاهين

لتركيب الكمر الخرساني بجسم الطريق الدائري
محمود محسن 6:24 م, الأربعاء, 26 يناير 22 6:24 م, الأربعاء, 26 يناير 22

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قالت محافظة الجيزة إنه سيتم غلق كلي لشارع ربيع الجيزي في الإتجاهين، وتقاطعه مع أسفل الطريق الدائري، بدءاً من اليوم وحتى صباح يوم الاثنين القادم، على أن تكون أعمال الغلق ابتداء من الســاعة 12 صباحاً وحتى الســاعة 6 صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

وذكرت المحافظة عن قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري، التي تشرف على تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية، بالبدء في أعمال تركيب الكمـر الخرساني بجسم الطريق الدائري في الإتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزي.

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وتنوه محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم الغلق الكلي للشارع لوقوف المعدات والآلات المستخدمة في الأعمال (ونش عملاق).

وأوضحت محافظة الجيزة انه سيتم إجراء بعض التحويلات المرورية بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور وهي على النحو التالي (حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة عن طريق شارع ربيع الجيزى، وترغب بالسير إتجاه ميدان المنيب، تقوم بالدوران من فتحة الدوران الكائنة أمام سوق السمك والعودة مرة أخرى، وإستكمال السير حتى شارع الكولدير، ثم الدخول يميناً بشارع الكولدير وصولاً إلى شارع البحر الأعظم، ثم السير بشارع البحر الأعظم وصولاً حتى ميدان المنيب).

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وبخصوص حركة المركبات القادمة من ميدان المنيب، وترغب في السير بشارع ربيع الجيزى، تقوم بإستكمال السير بشارع البحر الأعظم حتى فتحة الدوران الكائنة أمام القرية الفرعونية والعودة مرة أخرى، ثم الدخول يميناً بإتجاه شارع الكولدير وصولاً حتى شارع ربيع الجيزى، ثم الدخول يميناً بشارع ربيع الجيزى وصولاً لميدان الجيزة.

وتنوه المحافظة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكبارى، قامت بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمـه بمحيط الاعمـال بالكامل، لضمان أمـن وسلامة المواطنين، وكـذا تركـيـب اللـوحـات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية، لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

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وأضافت المحافظة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة، قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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بقلم محمود محسن

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