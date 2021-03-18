محافظة الجيزة: غلق جزئي لشارع الوحدة بإمبابة في الاتجاهين

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال تغذية مستشفى حميات إمبابة بكابلات كهرباء جهد متوسط نظرا لما يتطلبه زيادة غرف العزل بالمستشفى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقالت المحافظة إن الشركة المنفذة ستقوم بإجراء غلق جزئي لشارع الوحدة بإمبابة في الاتجاهين في المنطقة المواجهة لمستشفى الحميات لمدة يوم واحد فقط، وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 19/3/2021 وحتى الساعة الخامسة صباحا دون تعطيل حركة المرور.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.