محافظة الجيزة: غلق جزئى لشارع الأهرام لمدة 3 أيام أعلى محور اللبينى

أعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم غلق جزئى لشارع الأهرام أعلى محور اللبينى بالإتجاهين لمدة 3 أيام إبتدءاً من غدا الخميس حتى صباح يوم السبت القادم الموافق 29 / 1 / 2022، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الـ5 صباحاً فقط دون تعطيل لحركة المرور.

وأوضحت المحافظة في بيان صحفي أن الغلق الجزئي يأتي لقيام الشركة القائمة على أعمال خطوط الغاز الطبيعى بنطاق منطقة الحرانية بمدينة أبو النمرس بتنفيذ أعمال رفع كفاءة خط الغاز المغذى للمنطقة، مما يضطر الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنفيذ غلق جزئى لشارع الأهرام أعلى محور اللبينى بالإتجاهين.

وفي نفس السياق، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤلى مركز ومدينة أبو النمرس وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بإتخاذ ما يلزم نحو تحذير وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال، حيث تم نشر اللوحات الإرشادية والفرق المرورية لتسيير الحركة المرورية ولضمان أمن وسلامة المارة والمركبات.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بالإلتزام بتوجيهات اللجان المرورية وتعليمات اللوحات الإرشادية لتفادى التكدسات.