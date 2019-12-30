محافظة الجيزة: غلق جزئى بطريق الواحات بمسافة 700 متر لمدة شهر

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر وقطاع أمن الجيزة بتنفيذ مشروع تطوير طريق الواحات التي بدأت أعماله منذ عام 2018، وتشمل رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية بطريق الواحات في الاتجاهين.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان صحفي أنه سيتم إجراء غلق جزئي في الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة الواحات تحديدًا في المنطقة المحصورة بين بداية الطريق البطيء المؤدي إلى “مول مصر”، بمسافة ما يقرب 700 متر دون تعطيل الحركة المرورية، وتستمر الأعمال لمدة شهر وستنفذ على مدار اليوم بالكامل.

ونوهت المحافظة بأن الإدارة العامة للمرور قامت بإجراء تحويلة مرورية عن طريق إزالة جزء من الجزيرة الوسطى بطريق الواحات بمنطقة الأعمال، واستقطاع حارة مرورية بطريق الواحات في الاتجاه المقابل “المتجه إلى طريق الفيوم”، بعرض ما يقرب من 5 مترات؛ لتخصيصها لحركة سير المركبات للقادم من طريق الفيوم باتجاه طريق الواحات ثم عودة حركة سير المركبات مرة أخرى للاتجاه الأصلي، وذلك للمتجه إلي مدينة الواحات بعد تجاوز موقع الأعمال.

وتم فصل هذه الحارة المرورية فى المسار إليها بحواجز حديدية وخرسانية عن الحركة المرورية فى الاتجاه المقابل لتفادى حدوث تكدس مرورى بمحيط هذه المنطقة وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل، إضافة إلى تكثيف وجود الخدمات المرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.

وتهيب المحافظة بالمواطنين التعاون مع الخدمات المرورية والالتزام بالسرعة المحددة بمحيط الأعمال حفاظا علي أمن وسلامة المواطنين.