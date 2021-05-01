محافظة الجيزة : غلق المراسى النيلية والمراكب العائمة والمتنزهات في شم النسيم

في إطار خطة الدولة نحو مواجهة تفشي الجائحة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة السبت، قرارا بغلق جميع المراسى النيلية والمراكب العائمة والحدائق والمتنزهات العامة غلقا كاملا أمام المواطنين يوم الأثنين الموافق ٣ مايو وذلك خلال فتره أعياد شم النسيم .

وأوضح أن ذلك في بيان “تحسباً لخروج المواطنين والذهاب إلى البواخر والمراسى النيلية والحدائق والمنتزهات لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم لما تمثله التجمعات من خطورة فى زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد”.

وأرجع ذلك إلى أنه في “إطار خطة الدولة نحو مواجهة تفشي الجائحة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن تحقيق السلامة العامة للمواطنين”.