اقتصاد وأسواق

محافظة الجيزة: ضبط 600 كيلو لحوم ومصنعاتها مجهولة المصدر

داخل مخزن توزيع وثلاجه
محمود محسن 9:53 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 9:53 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

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قالت محافظة الجيزة إن حي شمال الجيزة تمكن بالتعاون مع مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين من ضبط 600 كجم  لحوم ومصنعاتها داخل مخزن وثلاجه لحوم بمنطقة المنيرة الغربية مجهولة المصدر، وذلك تحت اشراف أشرف بكر رئيس حي شمال.

وأضافت محافظة الجيزة في بيان صحفي أن تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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يشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة تواصل جهودها على المحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، وذلك قبل طرحها بالأسواق تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحقيق الدور الرقابي على اكمل وجه حفاظا على السلامة العامة.

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بقلم محمود محسن

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