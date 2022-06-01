محافظة الجيزة: ضبط 46 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تمكنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، من ضبط 46 طن لحوم ومصنعات لحوم ودهون حيوانية وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها خلال شهر مايو، المرور على محال الجزارة وأكمنة السيارات ومنافذ وثلاجات اللحوم.

ووجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

وأكد راشد التصدى لأية مخالفة بكل حزم، فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحدّ من انتشاره، والتأكد من سلامة السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ونجحت مجهودات محافظة الجيزة في ضبط 17 طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة غير مرخصة في حي العجوزة، وتم تحرير محضر بذلك والتحفظ على المضبوطات، بالإضافة إلى ضبط 11.5 طن دواجن ومقطعاتها وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة تابعة لدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 25 محضرًا حيال المخالفين.

وأضاف أنه تم تحصين 38 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمى الوادي المتصدع وحمى القلاعية وذبح 11229 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية خلال الشهر الماضي.