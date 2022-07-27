محافظة الجيزة : ضبط 36 سيارة سرفيس غير ملتزمة بأجرة الركوب المحددة

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 36 سيارة سرفيس مخالفة للتعريفات المحددة لخطوط السير، وذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة المحافظة على مدار ثلاثة أيام متتالية، حيث يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لفرض الانضباط والالتزام بالتعريفات المحددة لخطوط سير سيارات السرفيس والنقل الجماعي.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس والأجهزة المعنية بالاستمرار في شن الحملات المفاجئة على المحاور والطرق والمواقف للتأكد من التزام سيارات السرفيس بتطبيق التعريفات المحددة لخطوط السير مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار راشد إلى أن الحملات شملت جميع قطاعات محافظة الجيزة بالمراكز والمدن والأحياء لفرض الانضباط على منظومة نقل المواطنين والأجرة المحصلة منهم، مع ضبط مخالفات السير لبعض المركبات والتي تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها سواء بإلغاء أو سحب خط سير السرفيس الخاص بهم أو توقيع الغرامات المقررة في ذلك الشأن، أو سحب تراخيص المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

وذكر أن الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس والجهات المعنية شملت مناطق مشعل والطوابق فيصل وشارع الأربعين بترسا ومشعل والرماية، حيث تم ضبط سيارات سرفيس تقوم بتحصيل أجرة أكثر من المقررة قانوناً وتغيير خطوط السير بتجزئة الطريق، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفين.

ضبط 10 سيارات تعمل بدون خطوط سير في حدائق الأهرام

وتم تنفيذ حملات مكبرة بقطاع هضبة الأهرام، حيث أسفرت عن ضبط المركبات المخالفة من سيارات فان ووسائل نقل مخالفة بقطاع حدائق الأهرام بإجمالي 10 سيارات تعمل بدون خطوط سير وتراخيص تشغيل، وتقوم بتحميل عدد ركاب أكثر من المسموح، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

ولفت محافظ الجيزة إلى أنه تم إتاحة وسائل تواصل متعددة مع المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات من سيارات السرفيس سواء بعدم الالتزام بأجرة الركوب أو بخط السير، وذلك عبر وسائل الاتصال العديدة التي تم إتاحتها للتسهيل علي المواطنين وهي رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة (www.shakwa.eg) والأرقام (35869371، 35869193، 35863004، 35855722)، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام (01030113022، 01016050453).