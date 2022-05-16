محافظة الجيزة : ضبط 26 طن دقيق بلدي مدعم وأرز بقصد احتكارها في الصف

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف من ضبط 20 طن أرز داخل مخزن تجميع بمنطقة غمازة الكبرى بقصد احتكارها، حيث قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المشددة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين، مشددًا على ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقّي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.

كما شنّت محافظة الجيزة حملة موسعة من خلال مركز الصف والإدارة التموينية على مواقع تشوين القمح المحلي بدون تصريح، وبالاشتراك مع مباحث تموين الجيزة، حيث تم ضبط سيارة محملة بـ6 أطنان قمح محلي بدون تصريح داخل مخزن لتجميع القمح المحلي بالجزيرة الشقراء.

وذكرت محافظة الجيزة، في بيان صحفي، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال إدارة التموين بالصف.

وشملت المجهودات التموينية التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية المرور على موردي القمح بمركز الصف بقرى الأقواز والجزيرة الشقراء وعرب الحصار والفهميين، وقد تبيّن عدم التزام عدد 2 مورِّد بتوريد الأقماح بالشون والصوامع المحددة لهم، حيث تم توجيههم بضرورة الالتزام بالتوريد بالأماكن المحددة مع المتابعة الدورية لهم.