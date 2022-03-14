محافظة الجيزة: ضبط ومصادرة 25 مركبة التوك توك في حدائق الأهرام

قالت محافظة الجيزة إنه تم ضبط ومصادرة عدد 25 مركبة التوك توك خلال أسبوع في منطقة حدائق الأهرام، موضحة بأن – مركبات التوك توك – كانت تعيق حركه المارة والسيارات، لافتة إلى استمرار تنفيذ الحملات الموسعة لتحقيق الانضباط بقطاع هضبة الأهرام.

يشار إلى أن محافظة الجيزة تواصل شن حملاتها بصفة دورية للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والاشغالات بالاحياء والمراكز والمدن، وذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام.

وتمكنت محافظة الجيزة من خلال الأجهزة التنفيذية بحي الهرم بقطاع هضبة الأهرام من غلق وتشميع 29 مقهي وكافية مقام بالمخالفه ويدار بدون ترخيص في حدائق الأهرام، وذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع شرطة المرافق علي مدار أسبوع.

وأضافت المحافظة في بيان صحفي أن تمت أعمال الغلق والتشميع مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرة إلى أنه يجري متابعه دورية للمحال التي تم تشميعها لضمان عدم فتحها مجدداً من خلال المتابعات الميدانية.

وذكرت المحافظة أن الحملات في حدائق الاهرام شملت ضبط ورفع 1985 حاله اشغال وشيشة للمقاهي والمحال المتعدية علي الطريق العام بمنطقه الضغط العالي ومتفرعاتها خلال حملات استمرت على مدار يومين.