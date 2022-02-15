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محافظة الجيزة : ضبط وإزالة 5 حالات تحويل وحدات سكنية لمحلات في حدائق الأهرام

كما أسفرت الحملة عن ضبط 2100 حالة إشغال
محمود محسن 8:29 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22 8:29 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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قامت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام بشن حملة إشغالات مكبرة لمنطقة حدائق الاهرام، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 2100 حالة إشغال، وأوضحت المحافظة – في بيان صحفي – بأنها قامت بالتصدي لعدد ٥ حالات تحويل وحدات سكنيه إلى محلات وتشطيب دون تصريح بالعقارات (50 ح ، 333 ل ، 316 أ ، 32 و ، 203 د) في حدائق الأهرام.

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يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة بشأن تنفيذ خطة المحافظة لرصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام، ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية.

وأشارت إلى أن تم إيقاف الأعمال وسحب المعدات، وإيداعها مخازن القطاع، وجارٍ استكمال الحملات بصفه دورية.

وأضافت محافظة الجيزة أن الحملات في حدائق الاهرام شملت ازاله 28 حاجز حديدي يستخدم لحجز أماكن انتظار السيارات بالمخالفة والتعدي على الطريق العام.

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يشار إلى أن الحملات جاءت بمتابعه من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.

ولفتت محافظة الجيزة إلى أن الإشغالات ضمت أيضا كراسي وشيش وثلاجات وإستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين.

وتابعت: ”وعلى الفور تم رفع كافه حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام“.

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