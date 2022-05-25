محافظة الجيزة: رفع 473 حالة إشغال في حدائق الأهرام وأرض الجمعية

واصلت محافظة الجيزة حملاتها المستمرة على مدار اليوم بالأحياء والمراكز والمدن للتصدي لمخالفات البناء والحد من الإشغالات ورفع كل التعديات الموجودة بالطريق العام، والتي تسيء للمظهر العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني بالشارع للعمل على حل كل المشكلات التي تواجه المواطنين.

وفي هذا الإطار، نفذت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق حملة مكبرة في منطقة هضبة الأهرام على المطاعم والكافيهات، وأسفرت عن رفع 123 حالة اشغال متنوعة، إضافة إلى ضبط ومصادرة عدد 3 تروسيكل محمل بالكرتون وعربة نقل مخالفة بدون تصريح.

وذكرت المحافظة في بيان صحفي أن الحملة تمكنت أيضًا من غلق سنتر تعليمي يدار بدون ترخيص بالعنوان الكائن 132 قطعة ح، وذلك في إطار خطة الدوله للتصدي للسناتر التعليمية غير المرخصة لما لها من أثار سلبية على العمليه التعليميه، علاوة على عدم إلتزامها بالإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة الطلاب.

كما قام حي شمال الجيزة بشن حملة مكبرة مماثلة شملت كل القطاعات والاجهزة الميدانية، حيث أسفرت عن رفع عدد 350 حالة إشغال وازالة عدد من التاندات المخالفة والحواجز الحديدية المتعدية على الطريق العام بمنطقة أرض الجمعية.