محافظة الجيزة: رفع 347 حالة إشغال للباعة والمحلات بمدينة أوسيم

قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم برئاسة فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم، وبالاشتراك والتعاون مع قوات الأمن ورجال إدارة شرطة المرافق بشن حملات لرفع الاشغالات والتفتيش على رخص المحال التجارية.

ولفتت إلى أن الحملات أسفرت عن رفع 347 حالة إشغال لمحال تجارية ومقاهي وباعة جائلين بالطريق العام.

يأتي ذلك في غطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات دورية لرفع كافه اوجه الأشغال والتعديات علي الطريق العام وتحقيق الانضباط.

وأضافت محافظة الجيزة في بيان صحفي أن الحملات سالفة الذكر كانت في شوارع بشتيل، مروراً بأسفل الدائري ومحور الضبعة وحتى شارعي الحفرية وأحمد عرابي بالبراجيل،

وأوضحت أن جاري تحرير المخالفات وإيداع المضبوطات مخازن المدينة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة وبالتعاون مع شرطه المرافق برفع تعديات الباعه الجائلين والمتعدين على الطريق بمحيط محطه مترو انفاق الجيزة، وجاري المتابعه الدورية وتمشيط كافه التعديات والاشغالات بمتابعه طه عبد الصادق رئيس حي جنوب.