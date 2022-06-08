محافظة الجيزة: رفع 1800 حالة تعد وإشغال في حدائق الأهرام

شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق حملات إشغالات مكبرة على مدار أربعه أيام في بعض المناطق بحدائق الأهرام (ب ، ع ، ن ، أ ، ص ، ح) وشوارع الجيش والضغط العالي، حيث تمكنت من رفع 1800 حالة إشغال.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام، ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك على مدار اليوم لتحقيق الإنضباط.

وتابع المحافظ جهود الحملات التي أسفرت عن تحرير 26 محضر لمحلات مخالفة، ورفع ومصادرة 1800 حالة إشغال ضمت كراسي وشيش وثلاجات وإستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين، وقد تم رفع كافه حالات الإشغال مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشملت حملات محافظة الجيزة في حدائق الأهرام غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص، كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لمحلات تجارية وإزالتها بمناطق (ب ، ص ، ١١٧ قطعه أ ، ٦٣ قطعة و) بالإضافة إلى ايقاف أعمال تشطيبات محلات مخالفة وسحب المعدات وإزالة عشش مقامه بالمخالفة اسفل الضغط العالي.

وتمكنت الحملات بحدائق الاهرام من ضبط عدد 6 تروسكيل يقوم بفرز القمامة بنهر الطريق، وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، بالاضافه الي إزالة موقف عشوائي للدراجات النارية أمام البوابة الاولي بطريق الفيوم ومصادرة عدد ٧ موتوسيكل.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الاشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.