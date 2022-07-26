محافظة الجيزة : رفع 1050 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية في حدائق الأهرام

قامت محافظة الجيزة بشن حملات موسعة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق لرفع الإشغالات في منطقة حدائق الأهرام، حيث أسفرت الحملات عن رفع 1050 حالة إشغال شملت كراسي متنوعة وترابيزات وشاشات عرض وصناديق دليفري و32 استاند بضائع، بالإضافة إلى إزالة موقف عشوائي للموتوسيكلات، وقد تم رفع كل حالات الإشغالات، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الحملات كانت على مدار يومين للمحال والمنشآت التجارية بالقِطع (ب، ن، و، ه، ص، ح) وشوارع الجيش والضغط العالي وجاردنيا والعوضي في حدائق الأهرام.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحالّ والمنشآت التجارية والمواقف العشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط في حدائق الأهرام.

وذكرت محافظة الجيزة أنه تم خلال الحملات ضبط مخزن مخالف أسفل جراج بمنطقة (ح)، وتم إخلاؤه، بالإضافة إلى إزالة سلم متعدّ على الطريق العام بعقار تحت الإنشاء بمنطقة (و)، كما تم إيقاف أعمال تشطيب محل بعقار بمنطقة ه.

كما تم أيضًا تنفيذ حملات نظافة وتجريد ورفع مخلفات من قطع أراضي بشارع جاردنيا بالبوابة الأولى، إلى جانب إزالة 20 حاجزًا حديديًّا مقامًا لحجز أماكن انتظار السيارات بالطريق العام.

من جهة أخرى تُواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطط رصف وتطوير عدد من المحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع لتيسير الحركة المرورية، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير محاور الحركة المرورية للتسهيل على المواطنين.

وتابع راشد جهود حي العمرانية ومديرية الطرق في تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع علوبة ضمن خطة تطوير متفرعات شارع الهرم والملك فيصل،

حيث تم تنفيذ طبقة الأسفلت الأولى، وجارٍ الاستكمال، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تركيب الأنترلوك والتنسيق العام لمسار الطريق بشارع أمون المتفرع من شارع علوبه تمهيدًا لبدء أعمال الرصف والتطوير للشارع.

ووجّه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية مع الشركات المنفذة للرصف للتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال والجدول الزمني لها.