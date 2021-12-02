محافظة الجيزة: حملات على أسواق صفط اللبن وترعة عبدالعال 1 في بولاق

شنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور حملات على سوق صفط اللبن وسوق امتداد ترعة عبدالعال 1، حيث تعد من الأسواق غير المرخصة (العشوائية).

وذكرت المحافظة أنه تم رفع كافة الباعه الجائلين والمخلفات ومصادرة جميع حالات الإشغال، والتحفظ على المضبوطات وايداعها بمخازن الحى، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات علي الأسواق العشوائية والتعامل الحازم حيال مخالفات التعدي على الطريق العام.

يذكر أن محافظة الجيزة بدأت أمس – من خلال حي شمال الجيزة – فى إزالة العقار رقم 5 بحارة العشيري في إمبابة القديمة، وذلك لما يمثله العقار من خطورة داهمة.

وأضافت أن العقار مكون من أربعة أدوار بالأرضى واسقف خشبية، موضحة أنه تم تأمين العقارات المجاورة، مشيرة إلى أن ذلك تم تحت إشراف أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الجيزة بشأن عمل لجان متابعة للعقارات القديمة والمتهالكه، وتحديد العقارات التى تمثل خطورة، حيث وجه المحافظ بسرعة التدخل لإزالتها حرصا على حياة المواطنين.

يشار إلى أن المحافظة قامت مؤخرا بإزالة تعديات رصدتها وحدة المتغيرات المكانية (القمر الصناعي) بقريتى منشأة كاسب وزاوية دهشور في مركز البدرشين.

وأوضحت أن المخالفات شملت 6 حالات تعد بالبناء متنوعة ما بين عقارات جارٍ إنشائها وحوائط حاملة وسملات وأعمدة على أراضي زراعية، علاوة على إزالة عددامن الحالات بالمهد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت المحافظة أيضا بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط، والتي تمثل خطرا علي السلامة العامة، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص المحافظة علي سلامه مواطنيها، وبمتابعة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.