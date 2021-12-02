لايف

محافظة الجيزة: حملات على أسواق صفط اللبن وترعة عبدالعال 1 في بولاق

مصادرة جميع حالات الإشغال
محمود محسن 7:29 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 7:29 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور حملات على سوق صفط اللبن وسوق امتداد ترعة عبدالعال 1، حيث تعد من الأسواق غير المرخصة (العشوائية).

وذكرت المحافظة أنه تم رفع كافة الباعه الجائلين والمخلفات ومصادرة جميع حالات الإشغال، والتحفظ على المضبوطات وايداعها بمخازن الحى، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات علي الأسواق العشوائية والتعامل الحازم حيال مخالفات التعدي على الطريق العام.

اقرأ أيضا  الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن متحور أوميكرون

يذكر أن محافظة الجيزة بدأت أمس – من خلال حي شمال الجيزة – فى إزالة العقار رقم 5 بحارة العشيري في إمبابة القديمة، وذلك لما يمثله العقار من خطورة داهمة.

وأضافت أن العقار مكون من أربعة أدوار بالأرضى واسقف خشبية، موضحة أنه تم تأمين العقارات المجاورة، مشيرة إلى أن ذلك تم تحت إشراف أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.

اقرأ أيضا  محافظة الجيزة تزيل عقارات آيلة للسقوط في بولاق الدكرور وميت عقبة (فيديو)

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الجيزة بشأن عمل لجان متابعة للعقارات القديمة والمتهالكه، وتحديد العقارات التى تمثل خطورة، حيث وجه المحافظ بسرعة التدخل لإزالتها حرصا على حياة المواطنين.

يشار إلى أن المحافظة قامت مؤخرا بإزالة تعديات رصدتها وحدة المتغيرات المكانية (القمر الصناعي) بقريتى منشأة كاسب وزاوية دهشور في مركز البدرشين.

وأوضحت أن المخالفات شملت 6 حالات تعد بالبناء متنوعة ما بين عقارات جارٍ إنشائها وحوائط حاملة وسملات وأعمدة على أراضي زراعية، علاوة على إزالة عددامن الحالات بالمهد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

اقرأ أيضا  ضبط عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية من العقارات تحت الإنشاء بالقاهرة

كما قامت المحافظة أيضا بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط، والتي تمثل خطرا علي السلامة العامة، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص المحافظة علي سلامه مواطنيها، وبمتابعة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

«المال» تفوز بجائزة الصحافة المصرية عن تحقيق للزميل حسين القباني

حسين القباني 5:51 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

حالة الطقس غدا الجمعة.. بارد ليلًا ونشاط للرياح غرب البلاد

دعاء محمود 4:55 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

وزير التعليم العالي يتفقد المنشآت الجديدة بالجامعة المصرية اليابانية

جهاد سالم 4:32 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

احتفالا بيوم التحدي.. فتح الحدائق العامة بالقاهرة لذوي الهمم مجانا

عصام عميرة 4:21 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

وزير التعليم العالي: جامعة سنجور تلعب دورًا مهمًا في تعزيز التعاون بين مصر وأفريقيا

جهاد سالم 3:31 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

محافظ مطروح يوافق على تخفيض سن القبول بالمدارس ذات الكثافة المنخفضة

معتز محمود 2:56 م, الخميس, 2 ديسمبر 21