محافظة الجيزة تُزيل 27 حالة بناء مخالف في أماكن متفرقة

أزالت محافظة الجيزة 27 حاله تعد على أملاك الدولة والاراضي الزراعية وبناء مخالف في أماكن متفرقة، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات الرصد والمتابعة وتكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدي لأي محاولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واطلع محافظ الجيزة على جهود مركز ومدينة أطفيح في إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية كفر قنديل على مساحة 300 م2 فى المهد، كما تم إزاله حالتي تعد على الأراضي أملاك الدولة بالمدينة على مساحة 600 م2 وتم إزالتهم.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة العياط بإزالة 3 حالات بناء مخالف شملت حالة تعد عبارة عن صبة خرسانية للدور الأول لعقار مخالف بقرية طهما على مساحة 75 م2، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد ببناء صبة الدور الثالث على مساحة 120 م2 تقريبا بقرية المتانيا، كما تم إزالة حالة تعد على أرض املاك دولة ولاية الرى على مساحة 50 م2 بقرية برنشت.

وفي مركز الواحات البحرية تم إزالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بقرية القصر بمنطقة جبل حماد عبارة عن منشآت من بلوك الحجر الجيري ومسقوفة على مساحة 180 م2.

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة منشاة القناطر في إزالة 8 تعديات على الأراضي الزراعية ضمت حالتين بمساحة 500 م2 بقريتي بهرمس واتريس، وحالتين بناء مخالف وتعدي على الأراضي الزراعية بقرية المنصورية على مساحة كلية 150 م2، وتم إزالتهم بالإضافة إلى إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بقرية بني سلامة بإجمالي مساحة 270 م2 وحالتين بقرية أبو غالب بمساحة 320 م2 وتم إزالتها جميعها، الى جانب إزالة حالة تعد بقرية ابورجوان بمركز ومدينة البدرشين عبارة عن ثلاث غرف من البلوك وسور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

إزالة 3 حالات تعد رصدتها وحدة المتغيرات المكانية في أبو النمرس

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بإزالة ثلاث حالات تعد بالبناء رصدتها وحدة المتغيرات المكانية ضمت إزالة سقف دور مخالف بمساحة 60 م2 وإزالة دور مخالف بعقار بمساحة 50 م2 وحاله بناء دور مخالف بعقار، وجميعها بمنطقة عرب التل بطموه، كما تم إزالة حالة بناء سقف الدور الثالث بعقار بمنيل شيحة خلف أرض العبودة بمساحة 60 م2.

كما تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف من ضبط مواطن شرع في البناء المخالف لشدة خشبية على أرض زراعية بمساحة 300 م2 وتم إزالة الشدة الخشبية، كما تم إزالة شدة خشبية أخرى لدور أول على مساحة 250 م2 بناحية عرب القميعي بقرية الودي بالإضافة إلى إزالة أسوار مقامة بالمخالفة على مساحات تتراوح بين 100 إلى 200 م2 بمنطقة عرب الحصار القبلية.

وأكدت المحافظة أن جار متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.