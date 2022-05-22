محافظة الجيزة توقف أعمال تحويل وحدات سكنية إلى تجارية في حدائق الأهرام

واصلت محافظة الجيزة تكثيف حملات المتابعة وضبط المخالفات في منطقة حدائق الأهرام بحي الهرم لزيادة معدلات الانضباط ومنع المخالفات بالإضافة إلى استمرار جهود النظافة ورفع المخلفات والإشغالات ومعوقات الحركة المرورية، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقامت محافظة الجيزة بضبط وإزالة 10 حالات بناء مخالف في منطقة حدائق الأهرام، حيث شملت هدم وازالة كاملة لحوائط داخليه في العقار رقم 425 قطعة ل، بالاضافة الى إيقاف أعمال بناء في العقار رقم 527 قطعة ز، وتأتي هذه الإزالات في ضوء مواجهة مخالفات البناء والقضاء عليها في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذكرت محافظة الجيزة في بيان صحفي أن الحملات في منطقة هضبة الأهرام، أسفرت عن ضبط وايقاف أعمال تحويل وحدات من الغرض السكني إلى الغرض التجاري في العقار 507 قطعة ح والعقار 45 قطعة ع، ويضاف إلى ما سبق ايقاف اعمال تشطيب محلات مخالفة بدون ترخيص، مشيرة إلى أنه تم على الفور سحب المعدات وتحرير محاضر للمخالفين.

وأوضحت المحافظة أن تم ازالة نهائية لتقسيمات غرف في الجراج والمناور في العقار الكائن 125 قطعة هـ والعقار الكائن في 73 قطعة و، علاوة على إزالة أوتاد وحواجز حديدية تستخدم في حجز اماكن انتظار السيارات بعدد من المناطق في حدائق الأهرام، وإزالة لإعلانات مخالفة لمحال تجارية.

وفي حي العجوزة، تمكنت المحافظة من ضبط وإزالة 4 حالات بناء مخالف بدون ترخيص، حيث شملت إزالة فى المهد لمحل بالدور الأرضي لعقار في شارع إسراء المعلمين، فضلا عن ازالة مخالفات بالدور الأرضى لعقار في شارع سوريا، بالإضافة الى ازالة جمالون حديد اعلى عقار بشارع دجلة في المهندسين، وازالة محل بالدور الأرضى بالعقار 23 أ بشارع سوريا.