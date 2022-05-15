محافظة الجيزة تواصل حملاتها ضد مركبات «التوك توك» في هضبة الأهرام

واصلت محافظة الجيزة حملاتها المكبرة لضبط مركبات التوك توك في منطقة هضبة الأهرام، وذلك في ضوء تنفيذ قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر سير مركبات التوك توك بالقطاع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت محافظة الجيزة بضبط 6 مركبات توك توك مخبأة داخل جراجات بالقطاع، بالإضافه إلى ضبط 8 مركبات توك توك تخالف قرار السير خلال حملات علي مدار يومين.

وذكرت المحافظة في بيان صحفي اشتراك الحملة بين حي الهرم وقطاع الهضبة وجهاز السرفيس وإدارة المرور، مشيرة إلى أنه تم مصادرة المركبات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت حملات المحافظة في حدائق الأهرام إزالة لبناء مخالف بجراج اسفل العقار رقم ٤٥ (قطعه ع)، حيث تم تكسير الحوائط والسيراميك وسحب المعدات وكافه المواد المستخدمة في ضوء مواجهة مخالفات البناء وتطبيق القانون بكل حسم وازاله المخالفات والقضاء عليها في المهد.

كما تم أيضا رفع كافة الإشغالات من المحلات والمقاهي المخالفة التي تقدم خدمة الشيشة للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أصدر مؤخرا قرارا بحظر سير مركبات التوك توك بقطاع هضبة الأهرام بحي الهرم.

وكلف محافظ الجيزة حي الهرم وإدارة المرور وقطاع هضبة الأهرام وجهاز السرفيس والجهات المعنية بتكثيف الحملات المرورية لتنفيذ قرار حظر سير مركبات التوك توك بمنتهي الحزم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وعرض تقرير يومي بما تم من مجهودات تلك الحملات.