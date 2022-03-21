محافظة الجيزة تواصل أعمال رصف وتطوير محاور اللبيني وعثمان محرم والتحرير

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ خطه تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعه إنجاز المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

وقامت المحافظة من خلال مديرية الطرق بالمحافظة بمتابعه من المهندسة نجوى السعيد مدير المديرية باستكمال أعمال الطبقة الرابطة بشارع التحرير بطول 2 كم ضمن اعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وجارٍ استكمال أعمال التطوير والرصف.

كما قامت المحافظة بتنفيذ اعمال رصف الطبقة الرابطة لشارع عثمان محرم الواقع بأحياء العمرانية والطالبية، وذلك ضمن اعمال الخطة الاستثمارية والجاري تطويرة بطول 3 كم ومتوسط عرض 25 مترا.

وقامت محافظة الجيزة باستكمال الطبقة الرابطة بطريق اللبيني ضمن اعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، حيث تُنفذ الاعمال بدءا من الطريق الدائري الشمالي حتى الدائري الجنوبي بطول 5 كم ومتوسط عرض 30 مترا.