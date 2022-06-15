محافظة الجيزة تنظم معرضا لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية في 6 أكتوبر

تنظم محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب معرض لتسويق منتجات الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية، وذلك بنادي دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر ويستمر لمدة ثلاث أيام خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري، وسيشارك في المعرض 32 عارض.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المعرض يأتي في إطار الإهتمام الذي توليه المحافظة بتشجيع أصحاب المنتجات الحرفية اليدوية والمساهمة في تسويق منتجاتهم وحثهم علي بذل المزيد من الجهد.

وأكد راشد أن محافظة الجيزة لا تدخر جهدا في تسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمه لتشجيع الحرف اليدوية والتراثية للتوسع في التسويق المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب.

ويشهد المعرض تسويق العديد من المنتجات المصنوعة بايدى مصرية وتشمل المنتجات (سجاد، واكسسورات، وجلود).