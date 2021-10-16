اقتصاد وأسواق

محافظة الجيزة تعلن حاجتها لعمال نظافة براتب يومي 150 جنيها

على مدار وردية واحدة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءا بأجر يومي
المال - خاص 10:59 م, السبت, 16 أكتوبر 21 10:59 م, السبت, 16 أكتوبر 21

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أعلنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة عن حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة بأجر يومي وقدرة 150جنيها.

وستشمل الوظيفة أعمال الكنس وخلافه على مدار وردية واحدة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءا

وقالت الهيئة إنه على من يرغب في التعاقد التقدم إلى مقر الهيئة بالعنوان (بين السرايات الدقي الجيزة) ومعه المستندات اللازمة للتعاقد .

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وأوضحت أن التقديم سيكون اعتبارا من تاريخه وعلى مدار الأسبوعين بمقر الهيئة في بين السرايات بالاتفاق المباشر مع العلم أن العمل مستمر أيام العطلات.

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بقلم المال - خاص

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