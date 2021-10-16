محافظة الجيزة تعلن حاجتها لعمال نظافة براتب يومي 150 جنيها

على مدار وردية واحدة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءا بأجر يومي

أعلنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة عن حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة بأجر يومي وقدرة 150جنيها.

وستشمل الوظيفة أعمال الكنس وخلافه على مدار وردية واحدة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءا

وقالت الهيئة إنه على من يرغب في التعاقد التقدم إلى مقر الهيئة بالعنوان (بين السرايات الدقي الجيزة) ومعه المستندات اللازمة للتعاقد .



وأوضحت أن التقديم سيكون اعتبارا من تاريخه وعلى مدار الأسبوعين بمقر الهيئة في بين السرايات بالاتفاق المباشر مع العلم أن العمل مستمر أيام العطلات.