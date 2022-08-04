محافظة الجيزة تعلن إغلاق كوبري فيصل جزئيًا لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال صيانة للفاصل العرضي لكوبري فيصل في الإتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبري الجيزة المعدني.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يتطلب قيام الشركة المنفذة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئي للكوبري بالإتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبري الجيزة المعدنى لمدة ٣ أيام اعتباراً من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ٥ / ٨ / ٢٠٢٢ وحتى الساعة ٥ صباح يوم الأحد الموافق ٧ /٨ / ٢٠٢٢ على أن تكون الأعمال على مدار الــ ٢٤ ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن الأعمال تأتي في إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور وتوفير السيولة المرورية.

المحافظ يكلف بصيانة الأسوار الحديدية بكوبري الجيزة المعدني والتأكد من كفاءتها

ووجه اللواء أحمد راشد رئيس حي جنوب الجيزة، ومديرية الطرق باتخاذ ما يلزم نحو متابعة تنفيذ الأعمال علي أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبري.

كما وجه المحافظ مسؤولي الإدارة العامة للمرور باتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع أي إعاقات مرورية.

وأوضح أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللواحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.

وفي نفس الإطار كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية الطرق بالمحافظة بمراجعة أسوار كوبري الجيزة المعدني والتأكد من كفاءتها حيث تمت مراجعة كل الأسوار الحديدية واستعدال الباكيات التي تستلزم استعدال واعادة تركيبها لضمان امن وسلامه قائدي المركبات.