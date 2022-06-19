محافظة الجيزة تعد غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة دون معوقات

واصلت محافظة الجيزة جهود رفع كفاءة محيط لجان امتحانات الثانوية العامة، برفع الإشغالات والباعة الجائلين وتحسين مستوى النظافة ووضع المظلات وتهيئة حرم الطريق.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استعدادات مديرية التربية والتعليم والأحياء والمراكز والمدن لامتحانات الثانوية العامة للعام الحالي، والتي ستنطلق غدا الاثنين على مدار يومين للمواد غير المضافة للمجموع، وتبدأ الامتحانات في المواد الأساسية يوم الأحد القادم وتنتهي يوم 21 يوليو المقبل، وسيؤديها 78777 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بمحافظة الجيزة.

وأوضح راشد أنه تم تجهيز 190 لجنة أساسية على مستوى محافظة الجيزة و16 مركز لتوزيع الأسئلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا على متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن – بالتنسيق مع الإدارات التعليمية – بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم الدوري ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الإمتحانات من الخارج والداخل، وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان، وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية امام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

وناشد محافظ الجيزة أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها حرصًا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات.

ومن جانبه أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة انه تم تجهيز 61 استراحة للرجال والسيدات على مستوى محافظة الجيزة مجهزة بكافه سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج، وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.

ولفت إلى انه تم توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الجو الملائم للطلاب لتأديه الامتحانات بسهوله ويسر، مشددا على عدم دخول الطلاب اللجان الامتحانية بأي أجهزة الكترونية او هواتف محموله او سماعات.