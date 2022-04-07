محافظة الجيزة تضبط 8 أطنان دقيق بلدي مدعم داخل منخل مخالف بمنشأة القناطر

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر ومديرية التموين من ضبط منخل يدار بدون ترخيص، حيث يقوم بعمليه تحويل الدقيق البلدى المدعم إلى دقيق استخراج 72% لأغراض الحلويات والمعجنات، وبفحص المكان تلاحظ وجود اكثر من 8 أطنان دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز معبأ داخل أجولة دون فواتير او مستندات بقصد احتكارها.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقامت محافظة الجيزة ممثله في مركز منشاة القناطر وإدارة التموين بغلق المنخل والتحفظ على المضبوطات وتسليمها للجهات المعنية بمطحن الوحدة بأمبابة وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وأكد راشد ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين.

وأشار إلى ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.