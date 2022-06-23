محافظة الجيزة تضبط 30 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 30 طن لحوم ومصنعات لحوم ولحوم مفرومة ودهون حيوانية وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها خلال الشهر الجاري على ثلاجات حفظ اللحوم ومحال جزارة وبيع المجمدات والمطاعم والسوبر ماركت قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان الحملات تأتي استكمالا للدور الرقابي الذي تنفذه محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية.

ووجه راشد مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التصدى لأي مخالفة بكل حزم، لافتا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 32 محضرا حيال المخالفين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تحصين 32934 رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمي الوادي المتصدع وحمي القلاعية.

وفي نفس السياق، قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال بغلق وتشميع محل مجمدات بامتداد شارع البصراوي بعد ضبط 60 كجم كبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.