محافظة الجيزة تضبط وتتحفظ على 44 مركبة «توك توك» في حدائق الأهرام

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لضبط مركبات التوك توك بمنطقة حدائق الأهرام، في ضوء تنفيذ قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر سير مركبات التوك توك بالقطاع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت محافظة الجيزة بضبط 12 مركبة توك توك مخبأة داخل جراجات بالقطاع، إضافة إلى ضبط 32 مركبة توك توك تخالف قرار السير خلال حملات على مدار يومين.

وذكرت المحافظة في بيان صحفي أنه اشترك في الحملة حي الهرم وقطاع الهضبة وجهاز السرفيس وإدارة المرور، لافتة إلى أنه تمت مصادرة المركبات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت حملات محافظة الجيزة في منطقة حدائق الاهرام أيضًا رفع والتحفظ على 1200 حالة إشغال للطريق العام وتعدٍ من قبل محلات وكافيهات ومنشآت تجارية، علاوة على غلق وتشميع 4 محلات تدار بدون ترخيص بالقطاع.

ويضاف إلى ما سبق إيقاف أعمال تشطيب لمحلات بالمخالفة مع مصادرة المعدات والمواد المستخدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وقامت المحافظة أيضًا بإزالة 16 حاجزا واوتادا حديدية تستخدم في حجز أماكن انتظار للسيارات متعدية على الطريق ومصادرة محتويات سناتر للدروس الخصوصية بالعنوان الكائن في 351 و 355 منطقة (ن).

وأشارت المحافظة – في البيان – إلى أنه تم التحفظ علي معدات أعمال تشطيب شقه ومحلات بدون ترخيص بالعقارات الكائنة في 345 منطقة (ن)، و195 منطقة (و)، و234 منطقة (د) بشارع الضغط العالي وشارع جاردنيا.