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محافظة الجيزة تشن حملات موسعة لرفع السيارات المتهالكة

بشارع بشتيل
محمود محسن 8:06 م, الأثنين, 24 يناير 22 8:06 م, الأثنين, 24 يناير 22

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قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال بشن حملة موسَّعة لإزالة التعديات في شارع بشتيل، موضحة أنه تم رفع السيارات المتهالكة والمتروكة والمهملة على جانبي الطريق وبالجزيرة الوسطى، لافتة إلى أن ذلك يأتي تمهيدًا لتنفيذ أعمال التطوير التي سوف تُنفذ.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات رفع السيارات المتهالكة والمهملة الموجودة بالشوارع والميادين؛ وذلك بهدف استعادة المظهر الحضاري للشوارع وتسيير الحركة المرورية.

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وأضافت محافظة الجيزة، في بيان صحفي، أنه سيتم تنفيذ حملات موسعة لرفع السيارات المتهالكة والمتروكة بعددٍ من الشوارع في حي شمال؛ للحفاظ على الشكل الحضاري للطريق.

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بقلم محمود محسن

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