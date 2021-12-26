محافظة الجيزة: تشميع مطعم مأكولات سورية بسبب لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمي

تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري من ضبط 450 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم مأكولات سورية شهير، موضحة أن المطعم يوجد في 10 شارع محمود بدر الدين بجوار سور نادي الترسانه بحي العجوزة.

يأتي ذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات علي المطاعم والمحال للتأكد من سلامه الاغذية المقدمة للمواطنين.

وأضافت محافظة الجيزة في بيان صحفي أن المضبوطات شملت 375 كجم شاورما لحوم ودواجن، وحوالي 75 كجم دهون حيوانية.

وأشارت المحافظة إلى أن جميع المضبوطات يوجد بها تغيرات بالخواص الطبيعية، بالإضافة إلى لا يوجد بيانات لها، لافتة إلى أنها غير صالحة للاستخدام الأدمي، علاوة على بعضها بها رائحة كريهة، وذلك بعد قيام الأطباء بالكشف عليها.

وتم التحفظ علي المضبوطات والقيام بغلق وتشميع المطعم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع قسم شرطة العجوزة، وذلك استكمالا للمجهودات التي تشنها محافظة الجيزة، لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين.