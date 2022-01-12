محافظة الجيزة: تشميع مطعم غير مرخص بحدائق الأهرام

قالت محافظة الجيزة أن تم غلق وتشميع مطعم بقطاع هضبة الأهرام في المنطقة (ه)، موضحة أن المطعم غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية، بالإضافة إلى ضبط منتجات منتهية الصلاحية به، لافتة إلى أنها تلقت شكوى من المواطنين من المطعم المشار اليه، وقد تم مصادرة المعدات والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات علي المطاعم والاسواق والمحال للتأكد من سلامه الاغذية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت محافظة الجيزة – في بيان صحفي – أنه تم شن حملات مكبرة علي المطاعم والماركت والاسواق بحدائق الأهرام من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية، وذلك لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضه للمواطنين، وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

وتأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامه المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.