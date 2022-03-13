محافظة الجيزة : تشميع مخزن بحوزته 88 طن دقيق وزيوت بقصد احتكارها في الوراق

تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الوراق ومديرية ومباحث التموين من ضبط مخزن يدار بدون ترخيص بحي الوراق بحوزته 88 طن دقيق وزيوت وسمن بقصد احتكارها وبيعها بأزيد من سعرها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المشددة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان صحفي أن عملية الضبط سالفة الذكر جاءت من خلال حمله مكبرة بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين.

وذكرت محافظة الجيزة أن المضبوطات شملت 70 طن دقيق فاخر، و12 طن زيت، و6 طن سمن نباتي، لافتة إلى أنه تم غلق وتشميع المكان والتحفظ على السلع بمخزنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل التموين.

وأكد راشد على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين، لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.