محافظة الجيزة تسترد 13 قطعة أرض أملاك دولة

قامت محافظة الجيزة بتشكيل لجنة من جهاز الاملاك بالمحافظة ومركز ومدينة منشاة القناطر للمتابعه الميدانية وإسترداد عدداً من الاراضي، التي لم يثبت واضعي اليد عليها جديتهم في إستكمال إجراءات التقنين، حيث تم إسترداد 15 فدان بعدد 13 حاله لأراضي تقع في نطاق الوحدة المحلية بأبو غالب، وجاري إستكمال إجراءات إسترداد الأراضي التي لم يثبت واضعي اليد عليها جديتهم في إستكمال إجراءات التقنين ودفع المستحقات المقررة عليهم.

وفي نفس السياق، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع جميع أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الجادين في إستكمال إجراءات تقنين أوضاع الأراضي أملاك الدولة المتعدي عليها، وذلك وفقا للقانون 144 لسنه 2017، وذلك لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

وشدد محافظ الجيزة على إستمرار تلك الحملات وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

وقامت محافظة الجيزة بتنفيذ 60 قرار ازاله لتعديات بالبناء المخالف علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة.

شملت تنفيذ 28 قرار ازاله لتعديات علي املاك الري بقرية المنصورية علي مساحه 10176 م2، وذلك خلال حمله مكبرة لإزالة التعديات، بالاضافه الي ازاله حالات بناء مخالف بالمنصورية على مساحه 47 م2 تقريبا، عبارة عن غرف من الطوب بالاضافه الى إزالة شده خشبية لسقف علي مساحه 100 م2.

ويضاف إلى ما سبق تنفيذ 27 قرار ازاله لتعديات علي املاك الري بالرياح البحيري بمساحه 702 م2، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم مواجهة التعديات بالبناء المخالف بمركز البدرشين، حيث تم إزالة 4 حالات تعدى بالبناء المخالف بنزلة جزيرة الشوبك، عبارة عن اسوار وحوائط حامله، بالاضافه الي ازاله دور مخالف بعقار بقرية الطرفاية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.