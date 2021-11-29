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محافظة الجيزة تزيل 6 تعديات بالبناء رصدها القمر الصناعي في البدرشين (فيديو)

بقريتى منشأة كاسب وزاوية دهشور
محمود محسن 8:16 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 8:16 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بإزالة تعديات رصدتها وحدة المتغيرات المكانية (القمر الصناعي) بقريتى منشأة كاسب وزاوية دهشور في مركز البدرشين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الفوري مع أي حالات بناء مخالف أو تعديات.

وأضافت المحافظة في بيان صحفي أن المخالفات شملت عدد 6 حالات تعدى بالبناء متنوعة ما بين عقارات جارٍ إنشاءها وحوائط حامله وسملات وأعمدة على أراضي زراعية، ويضاف إلى ما سبق إزالة عددامن الحالات بالمهد، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.

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يذكر أن محافظة الجيزة قامت أمس بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط، والتي تمثل خطراً علي السلامة العامة، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص المحافظة علي سلامه مواطنيها، وبمتابعة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضحت المحافظة في بيان صحفي الأحد، أن حي بولاق الدكرور قام بتنفيذ قرار إزالة بالعقار الكائن في 8 شارع المدينة المنورة من شارع جمال عبدالناصر، حيث تم إزالة عدد 4 دور وجارى إزالة الدور الارض والاخير بمتابعه من عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.

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كما قامت محافظة الجيزة بتنفيذ لقرار ازالة صادر لعدد 2 عقار (67 و69) في شارع بين البلدين بميت عقبة أيل للسقوط للحفاظ على ارواح المواطنين.

كما تمت إزالة جمالون حديد مخالف بـ29 شارع احمد عرابى، وذلك بمتابعة من اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.

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بقلم محمود محسن

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