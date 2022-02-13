محافظة الجيزة تزيل 30 حالة تعد على أراضي الدولة وحرم الطرق في مناطق متفرقة

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية للموجة الـ19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود التعديات مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورصد أي مخالفات أو تعديات على الطرق وعلى الأراضي أملاك الدولة.

وقامت محافظة الجيزة من خلال حي الوراق، وفي إطار تنفيذ الموجه الـ19 لإزاله التعديات علي أراضي الدولة، بتنفيذ 21 قرار إزالة تعديات على أراضي ولاية الهيئة العامة للطرق والكباري بمساحة 20 ألف م2.

وقام مركز ومدينة العياط بإزالة حالة تعدى بالبناء على أراضي زراعية على مساحة 350 م2 فى نطاق الوحدة المحلية بالقطورى، بالإضافه إلى إزالة حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية على مساحة 150 م2 تقريبا فى نطاق الوحدة المحلية ببرنشت.

كما قام مركز ومدينة منشأة القناطر يتنفيذ إزالة 3 مخالفات بناء رصدتها وحدة المتغيرات المكانية على مساحة 800 م2 بناحية بهرمس.

كما قام مركز ومدينة أطفيح بإزالة حالة تعدى بناء على أراضي زراعيه بقرية الصالحيه التابعه للوحدة المحلية بقرية كفر قنديل على مساحة 175 م فى المهد.

وفي مركز ومدينة الصف تم إزالة شدة خشبية بعقار مخالف فى المهد بالكفر الغربي بقرية الديسمي علي مساحه 300 م2، بالإضافة إلى إيقاف أعمال الشدة الخشبية لعقار مخالف بقرية عرب الصبايحه بالإخصاص علي مساحة 100 م2 مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.