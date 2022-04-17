واصلت محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة وضبط حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات إزالة 17 حالة بناء مخالف بمراكز الصف والبدرشين والعياط ومنشأة القناطر.

وتابع أيضا مجهودات مركز ومدينة منشاة القناطر في إزالة 4 حالات بناء مخالف بقرى برقاش وبهرمس بمساحات 60 و70 م مربع، بالإضافة إلى إزالة مخالفة عبارة عن بناء 14 مقبرة على أراض زراعية بناحية وردان بمساحه 180 م مربع.

كما تم إزالة مخالفة بناء وفك شدة خشبية ليلا لـ3 حالات بقرى أبو غالب ونكلا والجلاتمة بمساحه كلية 4370 م مربع.

وذكرت محاغظة الجيزة أن في مركز ومدينة العياط تم إزالة حالتان تعدى بالبناء على أراضي الإصلاح الزراعي بمساحة قيراط ونصف بقرية العطف، وإزالة حالة تعدى بالبناء على أرض أملاك دولة بطول 50 م بقرية الناصرية.

وفي مركز ومدينة البدرشين تم ازالة أعمال بناء مخالف وشملت حوائط حامله على مساحة 120 م مربع بمنطقة عزبة النخل وردم حفر أساس ومصادرة مواد بناء لحالة الشروع فى بناء مخالف بمنطقة سيدى جنيدى، وفك أعمدة الدور الثانى أعلى الأرضى بعقار مخالف بقرية أبوصير ومصادرة الاخشاب والحديد والمواد المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافه المخالفات.

وفي مركز الصف تم ازاله حاله بناء مخالف بقريه الاخصاص في المهد عباره عن أسوار من الطوب الاحمر، بالإضافه الي ازاله مخالفه بناء بمنطقه تل حماد على مساحه 70 متر مربع.

كما تم رصد شده خشبيه بمنزل محرر له محضر بناء بدون ترخيص بناحيه عرب القميعي بأرض جمعيه ابو سرور بالوحدة المحلية بالودي على مساحه 100 م مربع، وتمت الازالة.

وأوضحت محافظة الجيزة أن جارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.