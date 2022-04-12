واصلت محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الاراضي املاك الدولة وضبط حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وازالتها، حيث تمكنت المحافظة من إزالة 16 حالة بناء مخالف.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعه مجهودات مواجهة المخالفات وعدم السماح بالتعدي على اراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، مع إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة مجهودات ازاله 16 حاله بناء مخالف بالمراكز والمدن، حيث قام مركز الصف بازالة 5 حالات بناء مخالف وتعدي علي الأراضي أملاك الدولة، حيث ضمت حاله بناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 200 م بقريه الديسمي، بالإضافة الى ازاله شده خشبيه بعقار مخالف بقرية الاقواز، ورصد عدد 2 شده خشبيه مخالفه بمنطقه عرب ابو ساعد والشوبك الشرقي، وتم ازالتها، كما تم ازاله حوائط حامله بالبلوك الابيض على مساحه 70 متر تقريبا – ارض املاك دوله – في ناحيه عرب القميعي.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان صحفي أن في مركز ومدينة العياط تم ازالة حالتان تعدى بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 130 متر تقريبا، وشملت حالة تعدي بقرية العطف بالبليدة بمساحة 100 م تقريباً، وحالة بقرية كفر حميد ببرنشت بمساحة 30 م تقريبا، وتمت اعمال الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

إزالة مخالفات في القناطر

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم ازاله تعديات بالبناء المخالف وفك شده خشبية لعدد 4 حالات بقري ابو غالب والمنصورية وابو غالب وبهرمس على مساحه كليه تبلغ 1200 م، بالاضافه الى ازاله حالتان تعدي علي املاك الدوله لم يتم تقنين الاوضاع بشانهم بقرية ابو غالب.

وفي مركز ومدينة أطفيح تم إزالة حالتان تعدي على الاراضي الزراعية بقريتي الكدايه ومنيل السلطان على مساحة 250 م في المهد.

وفي حي العجوزة تم ازاله حاله بناء مخالف بعقار بشارع عبد الرازق جوهر بالمعتمدية.

وذكرت محافظة الجيزة أن جارى متابعة ورصد حالات التعديات، لافتة إلى أنه سيتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.