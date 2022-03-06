محافظة الجيزة تزيل 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمنشأة القناطر

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الاراضي الزراعية وردع المخالفين.

وفي ذلك السياق، قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة 12 حالة بناء مخالف بمساحة اجمالية بلغت 535 متر مربع تقريبا، حيث شملت التصدي في المهد لحالتي بناء مخالف بناحية اتريس بوردان بالبناء خارج الحيز العمراني، وفك شدة خشبية بالدور الاول بعد الأرضي وإزالة المخالفة بالكامل بنطاق الوحدة المحلية بالمنصورية.

وذكر المحافظة في بيان صحفي أن تم إزالة حالتين خارج الحيز العمرانى، عبارة عن أعمال تعلية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بناحية جزاية بالوحدة المحلية بنكلا، وكذلك إزالة حالة بناء مخالف خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية ببني سلامة.

وأشارت إلى أن تم إزالة حالتين بالبناء المخالف بالتعدي على الأراضي الزراعية بقريتي ذات الكوم وبهرمس.

ويضاف إلى ما سبق إزالة 4 حالات تعدي على املاك الدولة لم يتم تقنين الأوضاع طبقا للقانون 144 لسنة 2017.