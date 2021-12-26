محافظة الجيزة تزيل منشآت مخالفة بنادي المعلمين بشارع البحر الأعظم

قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب بإزالة اسوار ومنشآت مقامه بالمخالفة بنادي المعلمين، موضحة أن الإزالة جاءت بسبب حجب رؤية النيل علاوة على انها مخالفة لشروط التراخيص الممنوحه، وذلك بمتابعه ميدانية من طه عبد الصادق رئيس حي جنوب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال متابعه أعمال تطوير شارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة، حيث وجه خلالها المحافظ رئيس حي جنوب الجيزة بإزالة بعض المنشأت والاسوار التابعه للنوادي والمطاعم المطله علي النيل، لما تسببه من حجب لرؤية النيل ومخالفه للتراخيص الممنوحه في ذلك الشأن.

كما واصلت محافظة الجيزة أعمال إزالة عدد من المخالفات البنائية التابعه للمطاعم والمنشأت المطلة علي النيل بشارع البحر الاعظم، وتنفيذ اعمال تنسيق عام لمسار الطربق وتوحيد الشكل العام للاسوار بالطريق.