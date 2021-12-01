محافظة الجيزة تزيل عقارا آيلا للسقوط في إمبابة القديمة

بدأت محافظة الجيزة اليوم – من خلال حي شمال الجيزة – فى إزالة العقار رقم 5 بحارة العشيري في إمبابة القديمة، وذلك لما يمثله العقار من خطورة داهمة.

وأضافت محافظة الجيزة في بيان صحفي أن العقار مكون من أربعة أدوار بالأرضى واسقف خشبية، موضحة أنه تم تأمين العقارات المجاورة، مشيرة إلى أن ذلك تم تحت إشراف أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن عمل لجان متابعة للعقارات القديمة والمتهالكه، وتحديد العقارات التى تمثل خطورة، حيث وجه راشد بسرعة التدخل لإزالتها حرصا على حياة المواطنين.

يذكر أن محافظة الجيزة قامت مؤخرا بإزالة تعديات رصدتها وحدة المتغيرات المكانية (القمر الصناعي) بقريتى منشأة كاسب وزاوية دهشور في مركز البدرشين.

وأوضحت أن المخالفات شملت 6 حالات تعد بالبناء متنوعة ما بين عقارات جارٍ إنشائها وحوائط حاملة وسملات وأعمدة على أراضي زراعية، ويضاف إلى ما سبق إزالة عددامن الحالات بالمهد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي سياق متصل قامت المحافظة أيضا بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط، والتي تمثل خطرا علي السلامة العامة، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص المحافظة علي سلامه مواطنيها، وبمتابعة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ولفتت إلى أن حي بولاق الدكرور قام بتنفيذ قرار إزالة بالعقار الكائن في 8 شارع المدينة المنورة من شارع جمال عبدالناصر، حيث تم إزالة 4 دور وجار إزالة الدور الأرض والأخير بمتابعه من عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.