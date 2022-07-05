محافظة الجيزة تزيل شادرا مخالفا لبيع المواشي في هضبة الأهرام

قامت محافظة الجيزة، من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام، بفضّ وإزالة شادر مقام تحت الضغط العالي بمنطقة أ، وقد تم إخلاء الشادر بالكامل وإزالته وخروج المواشي خارج قطاع هضبة الأهرام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

يأتي ذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتنفيذًا للقرار الصادر من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق للحفاظ على المظهر الحضاري،

وفي حال الموافقة على إقامتها، يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.

وتُواصل محافظة الجيزة حملاتها التمشيطية لإزالة الشوادر المخالفة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.