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محافظة الجيزة تزيل تعديات في أطفيح والطالبية ومنشأة القناطر والحوامدية

على أراضي زراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء
محمود محسن 6:41 م, الثلاثاء, 29 مارس 22 6:41 م, الثلاثاء, 29 مارس 22

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واصلت محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الاراضي املاك الدولة في إطار تنفيذ الموجه الـ19 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، وضبط حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة مجهودات مواجهة المخالفات، وعدم السماح بالتعدي على اراضي أملاك الدولة والاراضي الزراعية والبناء المخالف، مع ازاله المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة اطفيح في إزالة تعديات على الاراضي أملاك الدولة بقرية بني صالح على مساحة 175 مترا مربعا، ومصادرة سيارة خلاط خرسانة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان صحفي أن حي الطالبية قام بإزالة هنجر مقام بالمخالفة على مساحة 700 متر مربع تقريبا بالقطاع الجنوبي، لافتة إلى أن الإزالة تمت بالكامل.

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وفي مدينة الحوامدية تم إزالة سقف كامل بالدور الأرضي بمساحة 70 مترا مربعا تقريباً، بعقار يقام بالمخالفة بشارع فاروق بيومي بمنطقة منى الامير، مع مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تم إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الاراضي الزراعية بقرى الاخصاص والمناشي والمنصورية وبهرمس بمساحات تتراوح ما بين 50 الى 150 مترا مربعا رصدتها وحدة المتغيرات المكانية.

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وذكرت محافظة الجيزة أنه جار متابعة ورصد حالات التعديات، وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.

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بقلم محمود محسن

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