محافظة الجيزة تزيل تعديات على أراضٍ زراعية في مدينة العياط

أزالت محافظة الجيزة – من خلال مركز ومدينة العياط – جمالون مقام على أرض زراعية في نطاق الوحدة المحلية بطهما بمساحة 400 متر مربع تقريباً، بالإضافة إلى فك شدة خشبية للدور الأول فوق الأرضي بعقار بعزبة الشربيني على مساحة 250 مترا مربعا تقريبا، علاوة على إزالة حوائط دور أول فوق الأرضي بقرية بهبيت التابعة للوحدة المحلية بالبليدة على مساحة حوالى 80 مترا مربعا تقريبا، إلى جانب إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بقرية طهما بمساحة 110 أمتار مربعة تقريبا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن برصد ومتابعة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء والعمل على الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدا على التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن كمسئولي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية ورؤساء المدن والوحدات المحلية والجهات الأمنية للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا، والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والتعدى على أملاك الدولة، وفرض هيبة الدولة على أراضيها مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق، أزال حي العجوزة بناء مخالف بدون تصريح بالدور الـ11 والدور الـ14 بعقار بميدان الشهداء ناصية شارع عبد القوي.

وذكرت محافظة الجيزة في بيان صحفي أنه في مدينة الحوامدية تم إزالة جمالون مخالف بشارع الصحافة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأوضح محافظة الجيزة أنه جار متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.