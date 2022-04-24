واصلت محافظة الجيزة أعمال إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، في ضوء تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعامل الحازم حيال مخالفات البناء بكل صورها.

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز الواحات البحرية بإزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرية منديشة ومنطقة القحيف، وأيضًا إزالة تعدٍ على أرض زراعية بمنطقة فجة الحارة، حيث شملت الحملة إزالة أسوار من بلوك الحجر الجيري، بارتفاعات مختلفة ما بين 1.5 وحتي 3 أمتار.

وذكرت المحافظة في بيان صحفي أن يضاف إلى ما سبق إزالة متغير مكاني لأساس بناء غرف في المهد، ومبنى آخر غير مكتمل البناء على اراضي املاك الدولة.

كما تم ازالة غرف مكتملة البناء واخرى مسقوفة بجريد النخيل والخشب بقرية منديشة بمساحة (169.5 فدان 3000 م2 مباني).