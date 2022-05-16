محافظة الجيزة تزيل التعديات والإشغالات أسفل كوبري الساحل تمهيدا لتطويره

قامت محافظة الجيزة من خلال حى شمال الجيزة بإزالة الإشغالات والأكشاك والمنشآت المخالفة الكائنة أسفل كوبري الساحل بشارع الوحدة، كما تم التنسيق مع إدارة التسويق بالمحافظة لوضع التصور اللازم لتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري، بما يتناسب مع أعمال التطوير الجارية، ولكي تظهر بالشكل الحضاري اللائق.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام، وإزالة كافه أوجه الإشغال واستغلال المواقع أسفل الكباري، لإقامة ساحات انتظار ونقاط خدمية للمواطنين، وتحقيق عائد استثماري منها يستخدم في تطوير المناطق المحيطة بها.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان صحفي أن المحافظ كلف رئيس حي شمال بإزالة الاكشاك المخالفة والاشغالات التي تسئ للمظهر الحضاري بالمنطقة أسفل كوبرى الساحل بشارع الوحدة تمهيدا لرفع كفاءة المنطقة وتطويرها.