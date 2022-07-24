محافظة الجيزة تزيل أكبر قاعة أفراح وفوتوسيشن مخالفة في حي الهرم

تمكنت محافظة الجيزة من إزالة أحد أكبر قاعات الأفراح والمناسبات والفوتوسيشن المقامة بالمخالفة وبدون ترخيص، الكائنة بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي مع القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي بنطاق حي الهرم.

وشنت محافظة الجيزة حملاتها المكبرة علي قاعات الأفراح بذلك القطاع للوقوف على مدى قانونية عمل القاعات وحصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بإجراءات الحماية المدنية في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الاحياء والمراكز والمدن في ذلك الشأن.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات تأتي في إطار تحقيق الإنضباط وضمان الإلتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعمل والتشغيل والحماية المدنية حفاظاً على السلامه العامة.

وأشار إلى انه تم إزالة القاعه المخالفة وملحقاتها والبالغ مساحتها 400 متر مربع مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة إلى التصدي بكل حزم لجميع مخالفات البناء والتعديات.

وأكد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة في مواجهة مخالفات البناء ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وشدد على عدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع المتابعة الميدانية لرصد أى مخالفات وإزالتها فورا.

وذكرت محافظة الجيزة أنها ستواصل حملاتها التمشيطية بقطاع المريوطية لمراجعة الإجراءات والتصاريح الخاصة بتشغيل وإدارة قاعات الأفراح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.