نقل وملاحة

محافظة الجيزة: تركيب الكمـر الخرساني بالطريق الدائري أعلى شارع ربيع الجيزى

في الاتجاهين
محمود محسن 7:32 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 7:32 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري بتركيب الكمـر الخرساني بجسم الطريق الدائري في الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزي، حيث تشرف هيئة الطرق على تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية.

وقامت محافظة الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكبارى بتجهيز ووضع كل وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمـة بمحيط الاعمـال بالكامل لضمان أمـن وسلامة المواطنين، وكـذا تركـيـب اللـوحـات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

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ويضاف إلى ما سبق قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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بقلم محمود محسن

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