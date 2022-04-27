محافظة الجيزة ترفع 3000 حالة تعد وإشغال للمنشآت التجارية بحدائق الأهرام

شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق حملات إشغالات مكبرة على مدار ثلاثة أيام لمنطقة حدائق الأهرام، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 3000 حالة إشغال.

تأتي هذه الحملات في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء بمواصلة مجهودات رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام، ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك على مدار اليوم سواء قبل أو بعد الإفطار.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان صحفي أن المخالفات ضمت كراسي وشيش وثلاجات وإستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين، لافتة إلى أنه على الفور تم رفع جميع حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وأضافت المحافظة أن – خلال الحملات سالفة الذكر – تم مصادرة 42 مركبة توك توك غير مرخص يعيق الحركة المرورية.

ويضاف إلى ما سبق غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص، كما تم إيقاف أعمال تشطيبات محلات مخالفة، وسحب المعدات وايداعها مخازن الحى، وإزالة عدد من الحواجز والأوتاد الحديدية من الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على مواصلة مجهودات رصد المخالفات، ورفع الاشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.