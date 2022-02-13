محافظة الجيزة ترفع 1965 حالة إشغال متنوعة في حدائق الأهرام

قالت محافظة الجيزة أنها قامت من خلال حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام بشن حملة إشغالات مكبرة في حدائق الأهرام، لافنة إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 1965 حالة إشغال.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة بشأن تنفيذ خطة المحافظة لرصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات.

وذكرت المحافظة – في بيان صحفي – أن الإشغالات ضمت كراسي وشيش وثلاجات وإستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين.

وأضافت: على الفور تم رفع كافه حالات الاشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

كما قامت محافظة الجيزة بالتصدي لحالتين تشطيب دون تصريح بالعقار “101 ز” و “220 ز”،بحدائق الاهرام، حيث تم إيقاف الأعمال وسحب المعدات وإيداعها مخازن القطاع وجاري إستكمال الحملات بصفه دورية.